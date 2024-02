Dopo Sanremo Annalisa sarà in tour anche a Torino: "Non vedo l'ora di tornare" [VIDEO]

Dopo Sanremo Annalisa sarà in tour anche a Torino: "Non vedo l'ora di tornare"

Annalisa si prepara ad affrontare la serata delle Cover di Sanremo insieme a La Rappresentante di Lista con cui si esibirà sulle note di Sweet Dreams.

L'8 aprile in concerto a Torino

La cantante di Bellissima una volta terminata l’esperienza sanremese tornerà a Torino l’8 aprile per la tappa del suo Tutti in Vortice Tour.

“Non vedo l’ora di tornare, davvero sono molto contenta” dichiara l’artista che a Torino è legata da un passato da studentessa dove ha conseguito la laurea in Fisica. E oggi torna da cantante applaudita e di successo.

Le sue sensazioni al Festival

In gara al Festival con Sinceramente, Annalisa descrive tuttavia il pezzo come un brano in cui mostra le proprie fragilità. “Da subito, mentre immaginavo questo disco, ho voluto che tutto fosse collegato: ogni canzone ha un legame con le altre, e questo brano è solo l’ultimo capitolo di un viaggio che non finisce, ma prosegue con nuovo bagaglio, nuove energia. Il filo conduttore di tutto è la libertà di raccontare una storia d’amore, di mettere in piazza una delusione, di amare chi si vuole senza limiti, di imparare a stare sola. ‘Sinceramente’ è un inno alla libertà di essere come ci si sente e di manifestare la propria personalità e i propri sentimenti”.

"Ai giovani dico: non mollate mai"

“Ai giovani suggerisco di non mollare mai - continua a raccontare l’artista ligure -. Consiglio di rimanere a testa bassa e di non farsi scoraggiare, perché nel lungo periodo si vedono i frutti del lavoro degli anni precedenti”.

“Magari oggi ad Annalisa qualcosa manca ancora - spiega a margine della conferenza stampa all’Ariston - Penso sia sempre un percorso, un viaggio. Penso sia importante non sentirsi mai arrivati. Io mi faccio tantissime domande, sempre”.