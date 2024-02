Si fa strada a Torino l'idea di un nuovo carcere. Mazzoleni: "Complicato, ma possibile"

"Dopo un po' di mesi di lavoro - ha commentato Pidello - è emersa l'inadeguatezza strutturale della casa circondariale di Torino, siamo strutturalmente sopra la capienza del carcere. È presente la sovrapposizione di diversi circuiti giudiziari e questo crea complessità, spesso ci si riferisce al Lorusso Cutugno come al carcere più complesso d'Italia. La struttura degli anni 70 è stata pensata per una logica di completa separazione dalla cittadinanza per contrastare il terrorismo e non per la rieducazione, il tasso di recidiva è dell'80%. Con i fondi straordinari del PNRR il carcere non ha visto investito nemmeno un euro, la progettazione sull'area latita da molti anni. Chiediamo quindi di interloquire con il Governo per realizzare una nuova struttura carceraria, non solo la ristrutturazione di quella esistente, e che la sua realizzazione sia ben integrata nel tessuto urbano della città. Chiediamo comunque ai Ministeri competenti che vengano rapidamente stanziati fondi straordinari per il recupero del Lorusso e Cutugno, anche accedendo a linee di finanziamento europee, e alla Giunta di attuare politiche dell’abitare che possano permettere a chi abbia i requisiti comportamentali, ma non quelli economici e materiali, di fruire di misure alternative alla detenzione".

Mazzoleni: "Nuovo carcere? Complicato ma possibile"