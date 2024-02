Gigi d'Agostino dopo il Festival di Sanremo ringrazia tutti: "Sto cercando di riprendermi dalle forti emozioni"

"Sto cercando di riprendermi dalle forti emozioni" così Gigi d'Agostino commenta la fine del Festival di Sanremo e la sua prima esibizione dopo due anni lontano dalle scene.

Il dj di Mirafiori era infatti ospite della nave Costa Smeralda che per cinque giorni ha organizzato concerti durante la sua sosta davanti alla città dei Fiori, proprio in occasione del Festival.

Tra i concerti, anche quello, attesissimo, di Gigi d'Agostino. "Grazie Amadeus - si legge ancora nel post pubblicato dall'artista che ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso il suo grande ritorno -.Grazie a tutti per i tanti tantissimi messaggi che ho ricevuto, per i bellissimi pensieri che mi avete scritto. Grazie alla mia Mamma e al mio Papà. Tanto Amore, Tantissimo. Non ti lasciare cambiar dalla tua vita... trova il tempo e cambia la tua vita".