I Tropea in concerto al Cap10100

Il palco del Cap10100 è pronto ad accogliere la tappa del “Serole Tour” dei Tropea che il 15 febbraio, a partire dalle 21.00, intratterranno il loro pubblico.

Dopo la release del singolo “Gallipoli” (peermusic ITALY, Artist First), i Tropea si preparano a pubblicare il nuovo album e annunciano le date del Serole Tour. La band unisce nel suo stile diverse influenze musicali, tra cui l’alternative degli anni 2000, il postpunk di inizi anni ’80 e un beat che ricorda molto quello degli anni ’60. Dopo sei anni di attività il gruppo ha finalmente pronto un disco carico di cose urgenti da dire e “Gallipoli” gli è sembrata l’occasione perfetta per anticiparlo, perchè disegna al meglio il momento che stanno vivendo: un’estate idilliaca che non hanno mai avuto.

“Gallipoli” rappresenta per la band “il canto della contraddizione”, che parla dei sogni e delle ambizioni che si respirano in quest’epoca post-berlusconiana, ma soprattutto delle sue incoerenze, “perché più ci riempiamo di vuoto più sentiamo vuoto da riempire”.

Per info: www.cap10100.com