Un tir centra una vettura mentre si immette su corso Trieste: traffico paralizzato a Moncalieri

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 febbraio, un incidente ha paralizzato il traffico a Moncalieri. Il sinistro, avvenuto attorno alle 17 in corso Trieste, in un orario in cui la circolazione cominciava ad essere molto intensa, in corrispondenza con l'uscita dagli uffici e dal lavoro di molte persone, ha creato code, disagi e parecchi problemi.

Traffico in tilt

All'incrocio con via Moncenisio un tir che si stava immettendo da una strada secondaria su corso Trieste ha centrato in pieno una Wolkswagen rossa che stava arrivando in quel momento. Nessun ferito o situazioni grave, ma ovviamente la circolazione è stata paralizzata a seguito dell'accaduto, visto che diventava quasi impossibile arrivare a raggiungere la sopraelevata e la tangenziale.