"Problemi burocratici". Cambia sede la prima oasi naturista per scambisti e libertini di Torino

Cambia sede il Tantra Club Privè, l'oasi naturista dedicata al "mondo libertino", che avrebbe dovuto aprire i battenti in corso Casale 465 a Torino. La motivazione dello spostamento? "A causa di gravi problematiche tecniche sullo stato dei luoghi - si legge in una nota diffusa nel pomeriggio dai promotori - non imputabili a noi e al nostro progetto di investimento per l'area, abbiamo deciso di cambiare sede".

Problemi burocratici

"Siamo stufi - precisano - delle numerose richieste di integrazione di documentazione, relazioni, progetti supplementari, richieste di convenzioni da parte degli enti preposti che ci hanno davvero dissuaso nella realizzazione dell'opera".

Il Club avrebbe dovuto sorgere sulla strada che collega Torino e San Mauro, con vista sul Parco del Meisino e il fiume. L’offerta prevedeva, oltre al parco di 10mila metri quadri, un beach bar con spiaggia bianca artificiale, discoteca all’aperto con un palco e una pista da ballo sotto le stelle e una terrazza panoramica.

"L’unico vero Beach Club libertino del Nord Italia per la più bella e giovanile movida naturista del Piemonte per Coppie e single”, come si leggeva nella descrizione del sito.

Lasciamo la location

I problemi burocratici hanno però frenato l'attività imprenditoriale. E così il proprietario, e finanziatore unico di Tantra Club, ha deciso di abbandonare questo progetto nella sede di corso Casale 456 a Torino. "Lasciamo pertanto - spiegano i promotori - la location al suo stato di abbandono più totale in cui versava precedentemente".

Fortunatamente non si tratta di addio ma solo di un arrivederci. "Vi comunicheremo - spiegano - la nuova location dove sorgerà il Tantra Club Oasi Naturista".