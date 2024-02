Auto si schianta contro un palo della luce in Piazza Derna, muore una giovane ragazza

Una giovane ragazza di 29 anni ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto nella notte di oggi, martedì 13 febbraio, in piazza Derna, poco dopo la mezzanotte.

Per cause ancora da accertare l’auto, una fiat Tipo, si è schiantata contro un palo della luce presente all’interno di una rotatoria percorsa dalla linea 4 del tram. La vittima si trovava a bordo come passeggera. Alla guida la conducente di 31 anni, trasportata all’ospedale Giovanni Bosco dalla Croce Verde di Villastellone con ferite non gravi.