Tragedia Frecce Tricolori, nessuna traccia di uccelli: servirà una nuova perizia per escludere il bird strike

È stata al momento esclusa la presenza di tracce di uccelli dall’Aermacchi MB-339, l’aereo, che durante un’esercitazione delle Frecce Tricolori, era precipitato a Caselle lo scorso 16 settembre. Nello schianto morì Laura Origliasso, cinque anni, coinvolta nel rogo sprigionato dall’incidente aereo e che colpì l’auto dove viaggiava con i genitori.

Servirà un’ulteriore perizia più approfondita per escludere definitivamente l’ipotesi del bird strike. Allo stato attuale l’esame con luminol non ha segnalato presenza biologica di volatili sul motore. Occorrerà smontare le turbine del monomotore e procedere a nuova analisi per confermare se la causa dell’incidente sia dovuta a uno schianto con uno stormo di uccelli.