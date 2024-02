Finto carabiniere truffa anziana di Moncalieri, portandole via 8 mila euro: ma le telecamere lo inchiodano

Ancora un episodio di truffe ai danni di anziani, nella cintura sud di Torino. Dopo i falsi tecnici della luce e del gas, i fantomatici operatori dell'Asl (durante il periodo Covid), ecco il finto carabiniere. Riuscito a circuire un'anziana signora di Moncalieri, portandole via 8 mila euro.

Un fantomatico incidente

L'episodio si è verificato alcuni mesi fa. L'uomo si era presentato a casa dell'83enne dicendo di essere un militare dell'Arma, che era venuto ad informarla che poche ore prima il figlio era stato vittima di un grave incidente d'auto, nel quale avrebbe investito un pedone. "Guidava guardando il cellulare, ha centrato in pieno un passante, che ora rischia la paralisi. Servono ottomila euro per toglierlo dai guai", il senso delle parole usato dal truffatore, che conoscendo il nome del figlio e altri dettagli aveva saputo convincere l'anziana.

Incastrato dalle telecamere

La donna le ha consegnato tutto il denaro che aveva in casa, l'uomo è svicolato via in gran fretta ma a pizzicarlo ci hanno pensato le telecamere che erano all'esterno dell'abitazione. Quando l'anziana, su consiglio del vicino, si è accorta del raggiro e ha chiamato i carabinieri, proprio le immagini delle telecamere hanno permesso ai militari di risalire all'auto (noleggiata) dal loro finto collega, in realtà un truffatore di professione.

Si tratta infatti di un 41enne residente a Napoli, già noto alle forze dell'ordine per altri reati, che dopo le indagini del caso è stato individuato e fatto oggetto di una ordinanza di custodia cautelare.