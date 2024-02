La Ferocia di Lagioia archivia il Premio Strega e si prende il palcoscenico

"La Ferocia" di Nicola Lagioia è un affresco del mondo contemporaneo, capace di raccontare la cruenta vanità del potere. Tanto che è valso al suo autore, ex direttore del Salone del Libro di Torino, il Premio Strega (ma anche il premio Mondello) nel 2015. Ora, quell'incredibile storia, che ruota intorno al mistero della morte di una giovane donna per proporre, poi, una trama intricatissima, abbandona le pagine del libro per trasformarsi in spettacolo, portata sul palcoscenico dal collettivo teatrale VicoQuartoMazzini, Premio Hystrio 2021 come migliore compagnia emergente. Ad adattare il testo per il palcoscenico è stata Linda Dalisi, che ha avuto - come d'altronde i registi - l'ok preventivo di Lagioia che non ha voluto intervenire sul lavoro degli artisti.

La "prima", applauditissima, ieri al Teatro Gobetti. Repliche fino a domenica 18 febbraio [LEGGI QUI].

Al centro del racconto c’è una autentica saga in cui le colpe dei padri si specchiano nelle debolezze dei figli, un bestiario che racconta della nostra incapacità di sopprimere l’istinto di prevaricazione e il nostro essere perennemente incatenati alle leggi della natura. "Quella scalata al potere e al successo porta a un precipizio inesorabile - raccontano i registi Gabriele Paolocà e Michele Altamura - e qui il Sud compare in tutte le sue contraddizioni, ma si presenta come sintomo e non come male, fa luce sul crollo e sull’inefficacia della politica".

Nel cast: Roberto Alinghieri, Michele Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Gabriele Paolocà, Andrea Volpetti.