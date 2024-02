La strada provinciale 8 “di Druento” e provinciale 51 di “Ciconio” chiuse per lavori

Sp 8 “di Druento” dal 19 febbraio al 14 marzo 2024

Per interventi e riqualificazione delle Sp 8 “di Druento” e Sp 8d02 “di Druento – diram. Valdellatorre” sono in corso in questo periodo lavori che comportano limitazioni e chiusure.

In particolare è prevista la sospensione della circolazione a tutti i veicoli, con deviazione su percorso alternativo, lungo la Sp 8 “di Druento” dal 16+620 al km 17+050 nel Comune di San Gillio, dalle 16 del 19 febbraio alle 12 del 14 marzo 2024.

Nel tratto dal 16+900 al km 17+050 la Sp 8 “di Druento” è già vietata al traffico dal 13 febbraio.

Sp 51 di “Ciconio” d. 1 dal 15 febbraio al 15 maggio

Per l’adeguamento della sezione stradale fuori abitato del Comune di Ozegna lungo la Sp 51 di “Ciconio” d.1 nel tratto compreso tra il km. 2+700 ed il Km. 3+150 sarà vietata al transito per tutti gli utenti, dal 15 febbraio al 15 maggio 2024 con deviazione su percorsi alternativi.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml