Askatasuna, parlano i militanti: "Siamo ancora qua. Presidieremo lo spazio giorno e notte"

“Nessuno sgombero, nessun abbandono: l’Askatasuna è sempre lì dov’era fino a ieri, in corso Regina Margherita 47”. All’indomani dell’annuncio del Comune di Torino dell’avvio del percorso per restituire l’ex asilo alla cittadinanza, gli antagonisti rompono il silenzio via Telegram.

La consegna

Ieri la Città, tramite una nota, ha dichiarato che era stato siglato "il verbale di consegna dell’immobile". Dopo 27 anni di occupazione abusiva, i militanti hanno dato le chiavi del centro sociale a Palazzo Civico.

Prima riunione

Questa mattina in via Corte d’Appello 16 – presso l’assessorato ai Beni Comuni - si è svolta la prima riunione del tavolo tecnico di co-progettazione per l’immobile di corso Regina Margherita 47.

All’incontro era presente, tra gli altri, lo psichiatra Ugo Zamburru che – insieme al fondatore dei Subsonica Max Casacci, Elisa Turro, Rosa Lupano e Loredana Sancin – a fine dicembre ha presentato una proposta sull’ex asilo Opera Pia Reynero. Un confronto di oltre due ore, al termine del quale né la Città né i partecipanti hanno voluto fare filtrare quanto emerso.

"Giardino e pianterreno bene comune"

A distanza di ore a parlare sono gli antagonisti, che sottolineano come il “percorso di co-progettazione porterà il pianterreno e il giardino del centro sociale a diventare bene comune”. “Insieme agli abitanti del quartiere – aggiungono - continueremo ad essere presenti e presidieremo lo spazio giorno e notte affinché possa realizzarsi questo percorso e per permettere l’inizio dei lavori”.

"Siamo ancora qua"

“Le attività consuete dello spazio – proseguono da Aska - avranno qualche temporanea modifica, per poi aprirsi al quartiere ancora di più. Speriamo con qualche piccolo restyling, ma non verrà meno la nostra presenza. Nei margini che crediamo siano parte del percorso intrapreso collettivamente, e sancito dalla delibera comunale del 30 gennaio, continueremo a dare gambe alla prosecuzione del nostro progetto collettivo in quartiere ed in città”.

Tra gli appuntamenti promossi dal centro sociale, domani ci sarà il carnevale di Vanchiglia, con truccabimbi, sfilata per le vie del quartiere e merenda. L’appuntamento è fissato il 17 febbraio dalle 14.30 nell’area pedonale di via Balbo. “La nostra esperienza continua insieme a tutti e tutte gli abitanti del quartiere: state sereni, siamo ancora qua” concludono.