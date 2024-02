Truffatore diciassettenne aggredisce i carabinieri con lo spray urticante: ecco dove è successo

Scoperto mentre tentava di truffare un’anziana, ha aggredito i carabinieri con lo spray urticante: protagonista un ragazzino di 17 anni, che è stato arrestato.

L'episodio è accaduto il 12 febbraio pomeriggio, a Mappano. I carabinieri sono intervenuti su richiesta di un’anziana del luogo, insospettita da una anomala richiesta di denaro ricevuta telefonicamente e verosimilmente riconducibile alle note modalità di truffe agli anziani. Quando il presunto truffatore – un diciassettenne di origine tedesca senza fissa dimora - si è presentato dalla donna per prelevare il denaro richiesto, ha trovato i carabinieri ad attenderlo.

Tuttavia, per nulla intimorito, il giovane ha cercato di fuggire aggredendo i militari con una bomboletta di spray urticante. Questi sono riusciti comunque a bloccarlo e ad arrestarlo. Le contestazioni sono gravi: tentata truffa ad anziani, lesioni personali aggravate, porto d’armi e/o strumenti atti ad offendere, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale.

A seguire, il minore è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Torino mentre i due carabinieri irritati dallo spray hanno ricevuto assistenza sanitaria all’ospedale di Ciriè (5 giorni di prognosi ad entrambi). L’arresto del giovane è stato convalidato. Pochi giorni prima, il 7 febbraio, proprio a Mappano, nell’ambito delle iniziative sulla cultura della legalità, si era tenuto un incontro rivolto agli anziani e alle fasce più deboli della cittadinanza onde metterli in guardia e prevenire le nuove modalità criminali utilizzate dai moderni truffatori.

Alla presenza del Sindaco, i Comandanti della Polizia Locale e della Stazione Carabinieri avevano dispensato consigli utili alla popolazione, illustrando le tipologie di adescamento messe in atto di recente: finti agenti delle forze dell’ordine o tecnici di luce e gas che si presentano in abitazione per sopralluoghi, telefonate di presunti amici di parenti che chiedono aiuto in denaro o addirittura imitazioni della voce dei familiari che richiedono assistenza e, conseguentemente, soldi in contanti. Il riscontro all’evento è stato positivo e immediato visto quanto accaduto con la richiesta di assistenza della signora ai Carabinieri e il successivo arresto del giovane in questione.