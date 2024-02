Rivoli, incendio nelle case popolari di via Di Nanni: tutto nato da un'auto parcheggiata nelle vicinanze [FOTO]

Il presidente dell’Atc Emilio Bolla ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, in particolare per gli assegnatari delle case popolari, costituiti prevalentemente da nuclei familiari vulnerabili, tra cui persone anziane fragili. “È un atto che condanniamo con fermezza e che richiede una risposta immediata. Sappiamo - dichiara Emilio Bolla - che le forze dell'ordine stanno lavorando con la massima determinazione per indagare e fare piena luce sulle cause dell’incendio devastante. Da parte nostra ci impegniamo a mettere in atto tutte le misure necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’edificio, in modo da poter assicurare agli assegnatari, non appena possibile, il rientro nelle loro abitazioni”.