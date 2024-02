Scoppia un incendio in una casa di Montanaro: coppia ustionata, lei è in prognosi riservata

Due pensionati di 73 e 70 anni sono rimasti coinvolti la scorsa notte in un incendio divampato nella loro abitazione, a Montanaro, nel Canavese, in frazione Pogliani.

Ad avere la peggio è stata la donna, che è ora ricoverata al Cto in prognosi riservata per le ustioni riportate sul 50 per cento del corpo. Il marito, anche lui portato nell'ospedale torinese, è invece sveglio e cosciente: ha ustioni sul 20 per cento del corpo e una prognosi di 120 giorni.

A scatenare le fiamme è stato probabilmente il malfunzionamento di una canna fumaria.