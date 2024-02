Venaria Reale alla ricerca di volontari per il Giro d'Italia 2024

L’Amministrazione comunale, in occasione della Grande Partenza del Giro d’Italia da Venaria Reale, sabato 4 maggio 2024, intende coinvolgere tutti i cittadini, dai 18 anni di età, che abbiano il piacere di dedicare il proprio tempo a titolo di volontari a supporto dell’evento.



Le attività di supporto in cui i volontari saranno impegnati sono di tipo logistico e informativo, volto ad assicurare la sicurezza dell’evento lungo il percorso e a segnalare ed informare il pubblico sul passaggio del Giro d’Italia.

Il Comune si impegna a fornire ai volontari tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività da svolgere anche attraverso apposita formazione.



I volontari saranno assicurati a cura e spese dell’Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero procurare e/o subire durante lo svolgimento delle attività, in conformità alle previsioni di legge.



Gli interessati a collaborare potranno presentare la propria candidatura entro il 4 marzo 2024 mediante email da inoltrare all’indirizzo: ufficiosport@comune.venariareale.to.it, previa compilazione del modello di adesione, allegato al presente avviso e reperibile sulla home page del sito istituzionale: www.comune.venariareale.to.it

