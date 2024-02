Sfilata del drago per la città e laboratori culturali per celebrare il Capodanno cinese

Nell'anno del Drago domenica 18 febbraio le associazioni cinesi di Torino organizzano congiuntamente la celebrazione della festa con la Danza del Drago e del Leone. Dopo una sfilata per le vie della città, in partenza in corso Regina Margherita 132 alle ore 14, il Drago giungerà al Cortile del Maglio dove fino alle ore 18 ci saranno laboratori musicali con strumenti tradizionali, laboratori culturali di calligrafia, taglio carta, giochi per bambini, angolo degli oggetti tipici e libri in bilingue a cura dell’Associazione Zhisong.



In questa occasione anche i residenti e le persone appartenenti ad altri gruppi e associazioni porteranno i loro balli caratteristici per festeggiare e dare un felice augurio di benvenuto al nuovo anno. L'ingresso è libero.