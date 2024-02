Apple mappe, da metà maggio potreste vedere uomini con zaini "sospetti" in giro per Torino

Dal 13 al 27 maggio. Saranno quelli i giorni in cui, girando per Torino, ci si potrebbe imbattere in alcuni personaggi curiosi, impegnati a camminare per le vie con uno zaino decisamente voluminoso sulle spalle. Saranno gli addetti della Apple che provvederanno a immortalare la città per le "mappe" della Mela.



Le operazioni hanno preso il via negli scorsi giorni in Campania. Un percorso che, passo dopo passo, toccherà tutta la penisola. E che arriverà in Piemonte proprio nella seconda metà di maggio: oltre a Torino, saranno coinvolte anche Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.