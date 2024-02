Johnny Depp arriva a Torino, la star attesa nei Prodea Led Studios per le riprese di Modì

Tutto confermato, manca poco all'arrivo di Johnny Depp a Torino. L'attore torna nei panni di regista dopo 25 anni con Il Coraggioso.

Depp sarà infatti per due giorni nel capoluogo sabaudo, il 20 e il 21 febbraio, per girare alcune scene della sua nuova impresa, Modì, film incentrato sulla vita di Amedeo Modigliani, interpretato dal nostro Riccardo Scamarcio.

Non un vero e proprio biopic, ma un adattamento dell'opera teatrale di Dennis McIntyre. Ambientato a Parigi negli anni della Prima Guerra Mondiale, Modì racconta una fase della vita di Modigliani in cui cerca di vendere le proprie tele e del suo incontro con Leopoldo Zborowski e il collezionista Guillame Cheron.

Johnny Depp, dopo il travagliato periodo della lotta in tribunale con l'ex moglie Amber Heard, era già tornato a lavorare nel cinema con il ruolo di Luigi XV ne La favorita del re.

A Torino, arriva per registrare alcune riprese del suo film all'interno degli studi virtuali di Prodea Led Studios a Mirafiori dove si era già recato Vincent Cassel per il film L'Opera!

Durante il suo breve passaggio torinese, l'attore potrebbe avere tempo per un'altrettanto breve visita al Museo del Cinema dove è ancora in corso la mostra di Tim Burton, amico e regista che lo ha diretto diverse in numerosi film, da Edward mani di forbici a Dark Shadows.