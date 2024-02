Primarie Pd a Collegno e Piossasco, Mazzù: "Una bella giornata di partecipazione democratica"

Matteo Cavallone a Collegno, Simona Raneri a Piossasco: questi i candidati sindaci del Pd per le prossime elezioni amministrative, a giugno. A deciderlo sono state le primarie di ieri che si sono svolte nei due comuni della provincia di Torino.

A Collegno si sono recate a votare alle urne 2.237 persone. Cavallone ha raccolto 1.317 voti, pari al 58,9% del totale. Il suo avversario, Enrico Manfredi, si è fermato a 916 voti, pari al 41,1% dei voti. Lo stesso Manfredi si è dichiarato soddisfatto per il risultato di Sinistra Italiana e ha dichiarato: "Dedico questo risultato al grande lavoro fatto in questi due mandati, alle persone che mi hanno supportato in dieci anni, a tutti coloro che con coraggio hanno scelto di darmi una mano in queste primarie. Complimenti a Matteo Cavallone, che sarà il nostro candidato sindaco alle elezioni del prossimo giugno".

A Piossasco, sono state 1.463 le persone che si sono recate al voto, 860 di loro hanno scelto Raneri.

"Ieri è stata una bella giornata di partecipazione democratica in cui si sono svolte le primarie di coalizione a Collegno e Piossasco", ha commentato il Segretario del Pd metropolitano, Marcello Mazzù. "Come Segreteria metropolitana facciamo i complimenti a Simona e Matteo per il loro risultato, e ora tutti pancia a terra per la campagna elettorale".