Invasione di topi in piazza IV marzo: oggi scatta la "caccia" ai ratti nel centro di Torino [VIDEO]

Invasione di topi nel centro di Torino. Dopo le segnalazioni della scorsa settimana, i residenti di piazza IV Marzo tornano a denunciare la presenza di una colonia di roditori all'angolo con via Berchet, a due passi dal Comune.

Topi in centro Torino

"A distanza di 10 giorni - spiega il lettore, autore del video girato ieri sera alle 23.30 - nulla è cambiato sull'invasione di topi in quell'area". Un problema raccolto e segnalato anche dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao: "La situazione dei topi nel centro città è imbarazzante: nonostante i proclami della giunta, non si fanno passi avanti".

Derattizzazione davanti a Porta Susa e Porta Nuova

La scorsa settimana il Comune ha annunciato, tra febbraio e marzo, un piano straordinario di derattizzazione nelle piazze XVIII Dicembre e piazza Carlo Felice: nelle zone davanti all'ex Porta Susa e alla stazione di ferroviaria di Porta Nuova la situazione è sempre più critica.

L’intervento, voluto dagli assessorati alla Cura della città e alla Transizione ecologica della Città di Torino è coordinato da Amiat Gruppo Iren.



Per tutelare il passaggio di pedoni ed animali, le aiuole e le aree verdi di piazza XVIII Dicembre sono state recintate e non saranno accessibili per l’intera durata del servizio. In piazza Carlo Felice l'area interessata è quella dei Giardini Sambuy.



A partire da oggi (20 febbraio), per otto martedì consecutivi, verrà fatta la derattizzazione

Verrà inoltre realizzata da Smat un’azione specifica sulle fognature sottostanti e sui tombini delle due piazze.