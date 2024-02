Meteo, l'inverno non se ne va: calano le temperature e potrebbe tornare anche la pioggia sul Torinese

Graduale calo delle temperature, su Torino e provincia, per un inverno che non accenna a volersene andare del tutto, nonostante le ultime giornate piuttosto primaverili. Lo dicono le previsioni degli esperti di Datameteo, che ancora per qualche giorno indicano come le correnti nordoccidentali manterranno condizioni di generale stabilità anche se l'arrivo di aria via via più fresca e il passaggio di aria più instabile in quota potranno generale qualche piovasco isolato nel corso della settimana.