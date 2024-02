Passeggiata itinerante nei luoghi di aggregazone di Barriera di Milano con Book2Book

Sabato 24 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 Book2Book organizza una passeggiata itinerante per conoscere i luoghi di aggregazione del quartiere Barriera di Milano che hanno aderito alla rete dei BookPoint. L’evento è completamente gratuito, con posti limitati. Per partecipare è necessario iscriversi a questo form.



Che cos’è un BookPoint Tour? È una passeggiata itinerante e accompagnata per conoscere i diversi luoghi culturali e di aggregazione sul territorio torinese che sono diventati Book Point aderendo alla rete di Book2Book.

Cosa prevede il BP Tour di sabato 24 febbraio? Una passeggiata nel quartiere Barriera di Milano che durerà dalle 14.30 alle 18.30. Si partirà da S/Pazzi in Barriera-Arcobaleno Onlus per poi raggiungere i Bagni Pubblici di via Agliè, il Lab Via Baltea e si concluderà al Circolo ARCI Risorgimento-Casseta Popular, dove chi vorrà potrà fermarsi per un aperitivo. Dopo la visita di ogni spazio i/le partecipanti saranno coinvolti/e in giochi a tema ideati su misura per ogni luogo, che permetteranno di vincere i gadget di B2B.



Cos’è Book2Book? È un progetto di prossimità e scambio che mette al centro persone, libri e spazi di socialità. Book2Book nasce da un gruppo di giovani under 35 dell’Associazione Mogoa ed è finanziato dalla Compagnia di San Paolo. La sua prima implementazione è l’omonima applicazione accessibile da web e da smartphone che a Torino permette alle persone di registrare i propri libri e di scambiarli. L’app è stata lanciata a Torino il 22 giugno 2023 e rappresenta la prima biblioteca di prossimità in Italia.



Cosa sono i BookPoint? Sono luoghi aggregativi della città che hanno aderito al progetto B2B e offrono uno spazio sicuro per ospitare gli scambi dei libri tra gli/le utenti dell’applicazione. L’obiettivo dei BookPoint è di favorire le reti territoriali, l’accessibilità alla cultura e dare visibilità agli spazi aggregativi della città. I BP sono a oggi distribuiti nei quartieri di San Salvario, Cenisia, San Donato, Barriera, Mirafiori e Centro. Ogni BP può caricare sull’app di B2B il proprio catalogo di libri, creando così delle piccole biblioteche diffuse e accessibili al prestito.



Riepilogo dell’evento: il BP Tour di sabato 24 febbraio è completamente gratuito e partirà alle ore 14.30 da S/Pazzi in Barriera (Via Umberto Giordano I/A, Torino). I posti sono limitati e per partecipare è necessario iscriversi al form. Per chi vorrà rimanere per un aperitivo al Circolo Risorgimento sarà necessario possedere la tessera ARCI, con possibilità di sottoscriverla sul posto. Tutte le informazioni sull’evento si possono trovare anche sulla pagina Facebook di Book2Book.