Giaveno, con l'auto nell'area pic nic aspettava i clienti, ma ha trovato i motociclisti dei carabinieri

Un italiano di 36 anni è stato arrestato a Giaveno per detenzione di droga ai fini di spaccio. Lo hanno fermato a bordo della propria auto, parcheggiato in un'area pic nic. A notarlo, sono stati i carabinieri del reparto motociclisti, che hanno visto il mezzo sistemato in modo defilato e si sono insospettiti.



L’uomo è stato trovato in possesso di 1,67 grammi di hashish e di un coltellino aserramanico. Ma la perquisizione ha portato al ritrovamento di altri 32 grammi di hashish, 1 bilancia di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e 120 euro in contanti presumibilmente provento dell’attività di spaccio.



A Rivoli, invece, presso il parco “Filippo Turati” i carabinieri hanno fermato e controllato una ragazzat di 19 anni che aveva con sé 43,87 grammi di hashish, un coltello multiuso e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. La donna è stata denunciata per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.