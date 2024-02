Silvio Viale indagato, l'associazione Aglietta lo difende: "Sorpresi da quanto emerso"

L’Associazione radicale Adelaide Aglietta, relativamente al procedimento penale riguardante Silvio Viale, rilascia la seguente dichiarazione: "Siamo sorpresi da quanto emerso nelle ultime ore e stiamo seguendo con attenzione la vicenda. La magistratura farà il suo corso, confidiamo nei suoi sviluppi al fine di raggiungere la verità. Il principio garantista è cardine della politica radicale che da sempre portiamo avanti, pertanto l'appello che rivolgiamo è di non dimenticare il concetto di presunzione di innocenza sancito dalla nostra Costituzione".

"Relativamente alle modalità degli avvenimenti, riteniamo inaccettabile che una persona per cui si è aperto un procedimento penale venga a saperlo dai giornali in maniera anticipata rispetto al naturale corso dell’avviso ufficiale delle accuse a lui rivolte e delle indagini - prosegue la note - Questa tipologia di giornalismo, che mira a sbattere il mostro in prima pagina per far emergere sentenze popolari ancora prima dell'inizio delle indagini, non è giustificabile in alcun modo e dimostra insensibilità verso le implicazioni psicologiche, politiche e professionali che inevitabilmente comporta".

"Reputiamo, inoltre, inqualificabili le dichiarazioni di alcune colleghe di Silvio in consiglio comunale, che dimostrano di non avere interesse nell'attendere il corso della magistratura per fare chiarezza, ma contribuiscono con racconti di episodi non pertinenti alla distruzione dell'immagine di una persona, per proprio tornaconto politico e vecchi rancori che nulla hanno a che fare con la serietà della questione. Ben peggio della posizione giustizialista, questo è sciacallaggio politico", conclude la nota, annunciando che l'Associazione non rilascerà ulteriori dichiarazioni.