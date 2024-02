“Askatasuna non è un oratorio, trent’anni di violenza non si dimenticano” [VIDEO]

Dichiarazioni contrastanti su Askatasuna

“Continuano i comunicati che smentiscono le prime dichiarazioni fatte - sostiene Pantanella - noi siamo convinti che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Trent’anni di violenza non si abbandonano in un istante. Non parliamo di Salesiano e non è un oratorio quello di Corso Regina Margherita.”