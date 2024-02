Off Topic celebra la musica elettronica con il dj set di Rian Treanor

Domenica 25 febbraio alle ore 17.30 The Goodness Factory ospita il live set di Rian Treanor nella sala CUBO di OFF TOPIC. In apertura al producer inglese Treanor si esibirà il compositore di musica elettronica Martenot. L’evento è organizzato dal collettivo ALMARE.

ALMARE è un collettivo che dedica la sua ricerca ai linguaggi e a utilizzare il suono come mezzo espressivo. Lavorano a cavallo tra pratiche artistiche e curatoriali tramite scrittura, ricerca collettiva, produzione sonora e musicale, organizzazione di concerti, performance lecture, talk e mostre.

Rian Treanor - artista e producer inglese - lavora nello spazio di intersezione tra club culture, arti sperimentali e computer music ricombinando e riconnettendo un mondo di componenti sonore fratturate.

In apertura al live set di Treanor ci sarà il compositore torinese di musica elettronica Martenot. La sua ricerca musicale - esclusivamente computer-based - utilizza un vocabolario e un apparato strumentale minimali e le sue composizioni tracciano un tessuto musicale che si rapprende e si dissolve tra scenari ariosi e rarefatti e rigide strutture molecolari.

Il live set di Rian Treanor è curato da ALMARE in collaborazione con SØVN Records e ospitato da The Goodness Factory. Il live set è parte della rassegna The Listeners, supportata dal Ministero della Cultura nel contesto del Fondo Unico per lo Spettacolo. The Listeners è una rete informale per la programmazione e realizzazione di eventi, progetti e servizi legati al mondo della musica, dell’arte contemporanea e dello spettacolo dal vivo. Fondata a Torino nel 2022, la rete è attualmente composta da Almare, Cripta747 e Metamorfosi Notturne.

Per info: https://offtopictorino.it/