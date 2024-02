Sabato si ripuliscono le sponde del lago di Arignano facendo jogging

Seconda edizione per il “plogging lento” al lago di Arignano: richiamandosi alla disciplina sportiva del plogging (una pratica di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging), sabato 24 febbraio si svolgerà la giornata di pulizia delle sponde del lago.



Il lago è in fase di recupero naturalistico nell’ambito del progetto ISOLA-Interventi di salvaguardia e monitoraggio del Lago di Arignano, finanziato sul bando Simbiosi 2022 della Fondazione Compagnia di San Paolo, di cui la Città metropolitana guida l’attuazione.



In passato il Comitato per la salvaguardia del lago aveva già realizzato alcuni interventi di rimozione dei rifiuti dalle sponde, coinvolgendo i suoi soci e altri cittadini volenterosi. Il plogging di sabato 24 febbraio è una delle iniziative di sensibilizzazione della popolazione locale e degli escursionisti che frequentano lo specchio d’acqua al confine tra la Città metropolitana di Torino e la provincia di Asti, previste dal progetto ISOLA e organizzate dal Comitato per la salvaguardia del lago.



Per la promozione dell’evento e per incuriosire e incentivare la partecipazione, si è deciso di richiamarsi, anche se impropriamente, alla disciplina sportiva del plogging. In realtà, sarà una semplice passeggiata ecologica - di qui la definizione di “plogging lento” - durante la quale chiunque potrà collaborare a raccogliere i rifiuti trovati lungo il perimetro della Zona naturale di salvaguardia del lago.



Il ritrovo è alle 9.30 sulle rive del lago (lato Arignano): raccomandati scarponcini e abbigliamento caldo, mentre guanti e sacchetti saranno forniti dagli organizzatori.





In caso di pioggia o neve l’appuntamento è rimandato al 2 marzo. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.