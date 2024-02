Molestie all'Università: assemblea tra docenti e studenti, ma il Rettore non c'è e loro bussano alla sua porta

Dopo il caso di molestie all'Università di Torino, la sospensione per un mese del professore Federico Vercellone e le conseguenti proteste, c'è stato un incontro tra i docenti del consiglio di Filosofia e gli studenti. Nell'aula 33 di Palazzo Nuovo, stracolma di quasi 200 persone e via via in aumento nel corso della mattinata, sono state presentate posizioni, richieste, riflessioni e letto un documento per iniziare ad affrontare un problema per troppo tempo ignorato. Nel frattempo, il professore accusato ha presentato ricorso contro la sospensione e negato le accuse.

Non era presente il rettore Stefano Geuna, nonostante l'invito a partecipare, e la sua assenza è stata uno degli argomenti principali della discussione, anche da parte di alcuni docenti come il Professor Bruno Maida che ha dichiarato: "Non sono stupito perché non viene mai, forse non sa cosa dire". Al termine dell'assemblea, al coro di "Rettore dove sei" i membri del collettivo 'Cambiare Rotta' hanno manifestato fino al Palazzo del Rettorato, entrando nel cortile e salendo al primo piano fino all'ufficio di Geuna. Hanno bussato alla porta, un suo collaboratore è uscito comunicando l'assenza del Rettore. I ragazzi hanno allora incollato sulla porta e sul muro il documento scritto dai rappresentanti degli studenti e appeso sulla balconata del Rettorato lo striscione "Contro molestie, ricatti e umiliazioni. Vittime mai".