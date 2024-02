Semafori lampeggianti e dossi, così il Comune ridisegna la ciclabile delle critiche di via Tirreno

Dopo la pioggia di critiche per la ciclabile in via Tirreno, il Comune di Torino farà degli interventi per migliorare la viabilità. Siamo nella zona ovest del capoluogo piemontese, al confine con Grugliasco. Chi abita o percorre quotidianamente quella strada, da mesi lamenta l'aumento del traffico e i rallentamenti alla circolazione.

478 cittadini si mobilitano

Ad essere incolpata è la nuova pista ciclabile, la cui realizzazione ha provocato pesanti lavori su tutta la via, tra cui il restringimento di una corsia. E 478 cittadini hanno sottoscritto la petizione di iniziativa popolare, discussa questo pomeriggio in Commissione Trasporti, per chiedere di rivedere la viabilità.

Gli interventi