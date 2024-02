Conad Nord Ovest sostiene Fondazione Forma e l’ospedale Regina Margherita con una donazione di oltre 80 mila euro

Conad Nord Ovest annuncia con orgoglio una donazione di 81.000 euro a favore dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, attraverso Fondazione FORMA, un gesto significativo che sottolinea l'importanza della solidarietà e dell'impegno comune. Questo importante contributo è il risultato dell'unione di forze tra soci, clienti e cooperativa, grazie alla campagna di collezionamento sostenibile “Una Collezione da favola”, attiva da ottobre a dicembre 2023, che ha coinvolto tutti i punti vendita Conad Nord Ovest in un esempio tangibile di solidarietà.

L’iniziativa natalizia, in collaborazione con GOOFI by Egan, sostiene importanti ospedali attivi con progetti pediatrici presenti sul territorio. I clienti possessori della Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad hanno contribuito attivamente al progetto partecipando alla raccolta dei prodotti GOOFI ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica 100% riciclata (ABS). Per ogni premio distribuito Conad Nord Ovest ha devoluto 50 centesimi a favore di 8 importanti ospedali pediatrici del territorio.

I fondi raccolti in Piemonte sono andati a FORMA - Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, centro di riferimento per neonati, bambini e adolescenti affetti dalle patologie più complesse, rare e croniche, con l’acquisto e l’installazione della Risonanza Magnetica 3 Tesla all’interno del parco Grandi Macchinari dell’Ospedale, in continuità con il progetto dello scorso anno. Il macchinario permetterà di valutare con maggiore precisione i casi più complessi, ampliare lo studio dei pazienti con malformazioni, anche in epoca prenatale ed eseguire studi all’avanguardia. Negli ultimi quattro anni di collaborazione con il Regina Margherita, la charity natalizia ha permesso di devolvere all’Ospedale oltre 350.000 euro completamente destinati a sostegno di progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti.

"Siamo orgogliosi di supportare nuovamente l’Ospedale Regina Margherita con questa lodevole iniziativa di responsabilità sociale. – dichiarano Giuseppe Fornasiero, Direttore Rete Piemonte e Valle D’Aosta di Conad Nord Ovest, insieme a Nadia Rossin e Stefano Giallombardo Soci e Consiglieri di amministrazione anche in rappresentanza dei Soci del territorio – Anche quest’anno il contributo è un risultato diretto della straordinaria generosità dei nostri clienti, che ringraziamo per la fiducia che ci accordano quotidianamente, sostenuta dalla collaborazione tra la Cooperativa e i Soci. Una sinergia che continua a dimostrare il fatto che anche i piccoli gesti, se realizzati tutti insieme, possono fare la differenza per il futuro della Comunità”.

«La generosità di Conad e di tutti i suoi clienti merita particolare e sincera gratitudine perché aiuta Fondazione FORMA a realizzare l’ambizioso progetto di acquisto della risonanza magnetica di ultima generazione. Gli interventi di Forma hanno un denominatore comune: migliorare la qualità delle cure e promuovere l'eccellenza dei percorsi terapeutici di un presidio ospedaliero che ha una grande valenza ed importanza per il nostro territorio. Quindi ancora un grazie di cuore a Conad e a quanti contribuiscano ad aiutare gli altri, ad aiutare i nostri bambini» conclude Antonino Aidala, Presidente di Fondazione Forma.

“Attraverso il disegno di un paziente del Regina Margherita vogliamo trasmettere a tutto il popolo di Conad l’abbraccio da parte dei bambini dell’Infantile.” Mattia ha rappresentato la risonanza magnetica come una navicella spaziale che al suo interno porta i bambini ed i medici che lavorano per curare i più piccoli. L’orizzonte separa il cielo con le stelle ed i pianeti dalla terra e la navicella porta il sole ed il sereno.

La campagna di collezionamento solidale del periodo natalizio vede da anni impegnata Conad Nord Ovest a fianco di importanti ospedali pediatrici delle regioni in cui opera con risultati davvero notevoli, tanto da aver permesso di donare ad oggi complessivamente oltre 5 milioni di euro a favore di : Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale pediatrico Microcitemico e Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa/Massa e Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze. A questi si sono aggiunti nel tempo l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, il Policlinico Sant’Orsola di Bologna e l’Ospedale Regina Margherita di Torino, con l'inclusione più recente dell'Ospedale Beauregard di Aosta, l'Ospedale Santo Stefano di Prato e il Policlinico di Modena.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto Conad a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici su tutto il territorio italiano, in tutto 27, ai quali questa edizione ha donato complessivamente 1,7 milioni di euro.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.