Parte da Oulx il Vialattea link, il nuovo collegamento treno+bus per raggiungere le Alpi piemontesi

Dalla stazione ferroviaria di Oulx fino a Sestriere, Cesana, Sauze d’Oulx e Claviere. È il Vialattea link, il nuovo collegamento intermodale treno + bus, messo a disposizione da Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, attivo da sabato 24 febbraio. Una soluzione integrata per una mobilità sempre più sostenibile e green.

Con un unico titolo di viaggio, si parte a bordo dei treni del Regionale fino alla stazione di Oulx, da dove i passeggeri troveranno il collegamento in autobus per raggiungere uno dei comprensori sciistici più famosi d’Italia. Ai viaggiatori del Regionale di Trenitalia è inoltre riservato uno sconto del 20% su varie tipologie di Skipass Vialattea (giornaliero, due giorni o 6 giorni).

In qualità di Official Green Carrier, Trenitalia parteciperà al 105XMasters Winter tour, l’evento dedicato all’action sport, che questo weekend approda a Sestriere.

Soluzione treno+bus anche per raggiungere il santuario di Oropa, uno dei luoghi più suggestivi del Piemonte. Con il Regionale di Trenitalia si può raggiungere la stazione di Biella e da lì proseguire in bus, con un’unica soluzione di viaggio, scegliendo come destinazione finale la località Oropa Santuario.

In poco più di 30 minuti, si giunge al più importante santuario mariano delle Alpi, dedicato al culto della Madonna Nera, e il Sacro Monte, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità̀ dall’Unesco, immersi in un anfiteatro naturale di montagne, nell’area incontaminata della Riserva Speciale, un’oasi per famiglie, turisti e sportivi, grazie a numerosi sentieri per trekking e passeggiate.

Tutti i canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con i collegamenti e gli orari dei bus.