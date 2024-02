Carolina Kostner presenta "TO Tag": la mascotte tutta social dei Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025

TO Tag si presenta come un personaggio che ama l'interazione, sarà una mascotte in grado di saper comunicare con chiunque, anche via social e indipendentemente dalla lingua, perché non è in grado di parlare ma solo di ascoltare. Il simbolo dei giochi di Torino 2025 sarà affiancato dai "Fulgor", i suoi compagni di viaggio, delle fiamme che impersonificano più valori: l'inclusione, lo sport, l'uguaglianza e tanti altri.