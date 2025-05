A Enaip Rivoli arrivano le spade laser ispirate alla saga di Star Wars

A Enaip Rivoli la formazione professionale si fa spettacolare: martedì si è tenuta la cerimonia di consegna delle spade laser ispirate all’universo di Star Wars, realizzate interamente dagli studenti dei corsi Operatore meccanico e Operatore elettrico.

Un progetto innovativo, nato nei laboratori della scuola, che ha visto i ragazzi coinvolti in tutte le fasi della creazione. Durante il percorso, gli studenti dei due indirizzi hanno lavorato fianco a fianco in modalità peer education. Gli elettricisti, guidati dai docenti Edmondo Chiarappa e Vito Rosiello, hanno affiancato i compagni meccanici nella saldatura dei circuiti elettronici, mentre i meccanici, seguiti dal prof. Andrea Zanellato, hanno introdotto gli elettricisti all’uso del tornio e della fresa per costruire la scocca delle spade.

Il progetto è stato ideato e coordinato dal prof. Stefano Colle, docente di automazione, e si inserisce nella metodologia del “lavoro a progetto”, un approccio che favorisce l’apprendimento interdisciplinare attraverso l’esperienza diretta in laboratorio.

Durante la cerimonia, le spade laser sono state simbolicamente consegnate a tre ospiti speciali:

Dorotea Gribaldo, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Rivoli

Claudio Piviotti, Vicedirettore della Scuola Camerana, con la quale Enaip collabora attraverso il corso ITS Meccatronica. Proprio nei laboratori della Camerana è stata realizzata la parte interna della spada con l’ausilio della stampante 3D

Paolo Lanza, tutor del corso Energy Manager dell’ITS Green Tech, di cui Enaip Rivoli è partner

Presenti all’evento, per Enaip Piemonte, Gabriele Martelengo (Direttore di Produzione), Paolo Bornengo (Responsabile 1^ Formazione), Enrica Moglia (Responsabile Pari opportunità, Didattica e Pedagogia). Accanto agli studenti, anche le famiglie, che hanno potuto assistere con orgoglio ai risultati del lavoro dei loro figli: un’occasione significativa per valorizzare l’impegno degli studenti e mostrare quanto la formazione professionale possa anche essere divertente, coinvolgente e ricca di soddisfazioni.

«Questa giornata è un esempio concreto di come la formazione professionale possa unire teoria e pratica, coinvolgendo gli studenti in attività multidisciplinari che sviluppano competenze utili per il lavoro ma anche per la vita – ha spiegato Silvia Formia, direttrice dell’Enaip Rivoli. Siamo molto orgogliosi dell’impegno dimostrato dai nostri allievi e del risultato raggiunto».