Incendio al parco, distrutta un'altra "casa dei gatti" sul Lungo Po Michelotti

Le fiamme hanno avvolto completamente il piccolo gattile, di cui restano solo i profili esterni in metallo. In mezzo solo legno annerito e cenere. E' la seconda casetta che prende fuoco in zona: il 5 settembre era stata devastata quella vicino all'ex bocciofila La Piemonte, ora rimossa.

Solo più un gattile

Dopo questo rogo, come spiega Ombretta Patria di "Mondo Gatto" che gestisce i gattili della pre-collina, ne "resta solo più uno sul Lungo Po, quello centrale, che ospita al momento tre felini".

La struttura dietro le Cantine Risso infatti al momento era vuota da animali. Un gruppo di senzatetto che dorme nella zona lo aveva trasformato, come raccontano i residenti, nel loro rifugio. Giovedì sera però anche i clochard erano spariti e venerdì è divampato l'incendio. Sul posto i vigili del fuoco e la Municipale hanno rinvenuto una bombola del gas, che fortunatamente non è esplosa.

La telecamera

"Ora - spiega Patria - resta solo più un gattile centrale: la mia grande paura è che attacchino anche quella, dove ci sono tre mici. Sul Lungo Po non si può mettere il cibo per terra perchè ci sono cani che passeggiano liberi e senza guinzaglio". "Venerdì sera - conclude - ho scritto al Comune per chiedere di mettere una telecamera sull'albero vicino, a tutela della struttura".