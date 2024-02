Nuovi giochi, attrezzature e piantumazione di 60 alberi: così rinasce a Grugliasco il parco Paradiso

Sono iniziati a Grugliasco i lavori per la riqualificazione del parco Paradiso. L’intervento prevede il ripristino degli arredi esistenti e l’installazione di nuovi, con l’obiettivo di migliorare la fruizione e l’accessibilità alle zone comuni del parco. In particolare l'intervento prevede nuove attrezzature ludiche e una nuova altalena modulare a 6 postazioni, il recupero di quelle in buono stato di conservazione e la riqualificazione di parte dei percorsi pedonali.

L’area fitness verrà rinnovata con l’aggiunta di piazzole in erba sintetica, per garantire un migliore utilizzo degli attrezzi già presenti, e con la posa di nuovi impianti per l’attività di calisthenics. L’area dedicata ai più piccoli sarà implementata con nuovi giochi e una nuova pavimentazione, lo skatepark ripulito. Inoltre è stato posizionato un nuovo tavolo da ping pong, eseguita la manutenzione dell'area skatepark, mediante il ripristino delle sedute e la pulizia dell'attrezzatura e implementato l'impianto di illuminazione con due lampioni.

Nel parco saranno piantati 60 nuovi alberi e realizzati nuovi sentieri più accessibili a carrozzine e passeggini, posizionato un social table con pergola. Verranno, inoltre, installati nuovi tavoli e panchine e realizzato un percorso carrabile per garantire l'accesso dei mezzi di soccorso.