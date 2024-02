Hashish in casa e farmaci "illegali", controlli antidroga nel Torinese: in manette 3 persone

Tre arresti e 5 persone segnalate alla Prefettura: è questo l'esito dei controlli antidroga svolti dai Carabinieri a Torino e Provincia. A Nichelino, grazie alla collaborazione con la Municipale, sono stati fatti accertamenti anche nei quartieri considerati più “a rischio”.

Hashish e bilancino

Giovedì scorso è stato arrestato un 45enne per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. A seguito di perquisizione nella sua abitazione, l’uomo è stato trovato in possesso di 110 grammi di hashish e di un bilancino elettronico. Durante lo stesso servizio sono state segnalata alla Prefettura sei persone, tra i 20 e i 45 anni, in possesso dello stesso tipo di droga.

Controlli anche su 95 persone 68 veicoli: in totale sono state fatte 14 multe per violazioni varie al Codice della Strada, per un totale di quasi 2mila euro.

I farmaci

A finire in manette anche un 29enne. A seguito di pedinamenti, il ragazzo è stato trovato in possesso di 131,64 grammi di hashish e 4560 euro in contanti di vario taglio. L'uomo è stato portato al carcere di Torino.

Arrestato poi un italiano di 44 anni: l'uomo aveva con sé 4 scatole di farmaco “rivotril”, con principio attivo “clonazepam (benzodiazepine)”. Il medicinale è stato prelevato in una farmacia utilizzando una ricetta falsa.