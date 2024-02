Gru di via Genova, oggi riprende il processo: saranno presenti anche i familiari delle vittime delle altre stragi in Italia

Riprende questa mattina alle 9 presso il Tribunale di Torino (all'interno dell'aula 41) il processo per il crollo della gru avvenuto il 18 dicembre 2021, in via Genova, che costò la via a tre operai (Filippo Falotico, 20 anni; Roberto Peretto, 52 anni; Marco Pozzetti, 54 anni).



Tra le parti civili, ci sono il Comune di Torino, i sindacati edili di Fenealuil e Fillea Cgil e Sicurezza e Lavoro. Ma sarà particolarmente significativa la presenza - in aula - di alcuni dei rappresentanti del Coordinamento 12 ottobre, il raggruppamento di familiari di stragi, associazioni e comitati, realtà e attivisti sindacali, nato il 12 ottobre 2023 a Bologna "per sviluppare ogni giorno la lotta per la sicurezza e la salute in ogni luogo di lavoro e sul territorio".