Ftp Industrial, domani ultimo giorno di lavoro per circa cento lavoratori in somministrazione in via Puglia

"L’uso spropositato del lavoro in somministrazione da parte di queste grandi imprese, sfrutta la vulnerabilità dei lavoratori privandoli di sicurezza e stabilità”. Csì la Nidil Cgil Torino, per voce del suo segretario, Luca Sardo, commenta quello che domani sarà l'ultimo giorno di lavoro per circa cento addetti in somministrazione presso il polo produttivo Fpt Industrial di via Puglia, a Torino.



Si tratta di addetti che non sono rientrati all'interno degli accordi di stabilizzazione che si sono verificati negli ultimi anni proprio presso questa azienda e che gli stessi sindacati definiscono "ottimi". "Fpt continua ad utilizzare la somministrazione come ammortizzatore organizzativo. Oltre ai classici contratti interinali a termine, sono presenti in modo strutturale ben oltre duecento lavoratrici e lavoratori cosiddetti “staff leasing”. Ovvero lavoratori stabilizzati dalle agenzie per il lavoro che vengono somministrati a tempo indeterminato. Stiamo parlando di donne e uomini presi in affitto, la cui missione lavorativa sussiste finché l’azienda ne ha bisogno".