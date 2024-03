Cena con giallo a Torino

Si tratta della presentazione del nuovo libro mystery di Laura Graziano, “Saverio Grave – delitto al buio”, edito da Lisianthus Editore. È il secondo romanzo con protagonista Saverio Grave, una serie di gialli di stampo classico ambientati nel magnifico panorama della Langhe piemontesi.

La serata inizierà con un aperitivo di benvenuto e proseguirà con la cena nella prestigiosa sala Settecentesca di Villa Marone Cinzano, sede dell’Unione Industriali di Torino, insieme all’autrice e al personaggio principale del romanzo, Saverio Grave, che arriverà appositamente e in via eccezionale solo per questa occasione da Saliceto, paese di confine ricco di storia e, in questo caso, delitti.

Inoltre, i partecipanti dovranno tenere occhi e orecchie ben aperti poiché, durante la cena – prima o dopo non è dato sapere – avverrà un assassinio!

Numerosi indizi verranno sapientemente distribuiti durante la serata e tutti potranno partecipare per aiutare Saverio Grave a risolvere il misterioso delitto. Gli attori si mescoleranno agli spettatori per creare uno spettacolo esclusivo e divertente, in un ambiente di grande tradizione culturale e storicità.

La Cena in giallo con Saverio Grave è un’occasione unica e irripetibile per unire la passione per il mistero, la classe e il buon gusto in una cornice raffinata, con una buona dose di leggerezza e umorismo.

La serata è organizzata dall’ Associazione Artist’s Life APS, con la partecipazione di Fabrizio Odetto nei panni di Saverio Grave.

Euro 70 euro a persona (comprende: aperitivo, cena, spettacolo interattivo e omaggio del primo libro della serie “Saverio Grave – delitto sulla terra rossa”).

Posti limitati.

Per info e prenotazioni (obbligatorie) contattare il numero 3391410085 o scrivere un’e-mail all’indirizzo artistslifeaps@gmail.com