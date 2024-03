Incontri, libri, distribuzione di mimose: tante le iniziative a Nichelino per la Giornata della Donna

Come è ormai consuetudine da tempo, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, sono tante le iniziative in programma organizzate dal Comune di Nichelino, in collaborazione con enti ed associazioni del territorio.

Venerdì 8 marzo

alle 9.30 Di Pari passo: camminiamo per conoscere – 2^ Edizione – Camminata tra le vie della città a cura della UISP Torino APS in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e le scuole del territorio. Ritrovo e partenza parcheggio Via XXV Aprile (Maxwell) – Nichelino

alle 15.00 Pomeriggio danzante con omaggio floreale per le donne della terza età – Assessorato alla Terza Età – Centro Sociale N. Grosa – Via Galimberti 3 – Nichelino. Ingresso libero

pomeriggio Distribuzione mimosa a tutte le ospiti ricoverate e alle lavoratrici delle strutture per anziani di Nichelino in collaborazione con Spi CGIL di Nichelino (Coordinamento Donne) – In collaborazione con l’Assessorato alla Terza Età

Lunedì 11 marzo

Biblioteca G. Arpino – Via Azzolina 4 – Nichelino

alle 20.30 Presentazione del libro “Principesse. Eroine del passato, femministe di oggi” di Giusi Marchetta– add editore

Interverranno Giampiero Tolardo, Sindaco di Nichelino – Alessandro Azzolina, Assessore alle Pari opportunità.

Dialoga con l’autrice Andrea Falcone, autore teatrale.

Venerdì 15 marzo

Salone Croce Rossa – Via N. Sauro, 13 Nichelino

alle 20.30 Proiezione del film “Gli ultimi saranno ultimi” (2015 – regia M. Bruno). Evento organizzato da SPI CGIL di Nichelino (Coordinamento Donne) – Ingresso gratuito

Mercoledì 20 marzo

Circolo Primo Maggio – Via 1° Maggio 18 Nichelino

alle 20.30 Proiezione del film “7 minuti” (2016 – regia Michele Placido) in collaborazione con il Collettivo Nichelino Red Bench e Circolo Primo Maggio di Nichelino – Ingresso gratuito

Venerdì 22 marzo

Sala Mattei – Palazzo Comunale – P.zza Di Vittorio 1 – Nichelino

alle 18.00 “Taboo (r)evolution” – Cambiamo la narrazione sul ciclo mestruale in collaborazione con This Unique – Presentazione del progetto “Uguaglianza mestruale".