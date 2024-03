Da Italia '61 a corso Moncalieri: aree cani cercasi in Circoscrizione 8

Aree cani. Nella Circoscrizione 8 ne mancano in diverse zone. Per questo l'Amministrazione sta lavorando a un programma di interventi, in ordine di urgenza e di fattibilità.

“Insieme al presidente Massimiliano Miano, ci siamo basati su un documento - spiega il coordinatore Alberto Loi Carta - su cui erano già elencate le zone individuate in cui mancano gli spazi per far sgambare i cani."

Una decina di zone in tutto: via Sabaudia; via Oristano; Italia 61- Palazzo a Vela; Giardino Contratti, via Erasmo da Rotterdam; corso Caio Plinio; piazza Nizza; Giardino via Bizzozero ang. Via Demonte; Parco Europa; Giardino via Bizzozero ang. via Demonte; via Martinotti (C.so Spezia-Lingotto).

A queste si aggiunge la necessità di realizzarne una anche in corso Moncalieri 80, vicino ai locali che ospiteranno l'Ecomuseo.

Degli spazi adatti agli amici a quattro zampe che devono rispettare alcune regole: essere recintate e chiuse da un cancello apribile, dotate possibilmente di acqua all’interno o nei pressi, illuminazione e panchine per i proprietari dei cani.

"Alcuni posti non sono fattibili o sono difficilmente realizzabili come ad esempio Parco Europa, dove l'area è soggetta a molta pendenza, piazza Nizza, perché è in fase di ridisegno, e via Bizzona, anche se in questo caso stiamo valutando comunque l'area adiacenti in via Martinotti".

In altri casi, le condizioni sono migliori. "Sull'area di via Sabaudia è fattibile, mentre per quanto riguarda via orestano, c'è una diatriba tra concessionari privati e pubblico, ma sarà comunque oggetto di una grande rivisitazione che dobbiamo portare avanti tra qualche mese. Area italia ’61 ha due proposte, adiacenti alle vecchie fonante vicino al parcheggio del Pala Vela, anche in questo caso fattibili, come per i Giardini Contratti. Su corso Caio Plinio, in parte di proprietà del Comune e in parte delle Ferrovie, possiamo ragionarci, dobbiamo solo capire quale area ci compete".

Tra le più urgenti resta quella sull'area verde di Italia ’61 "È quella da cui vorremmo partire prime, perché lì manca, le persone fanno fare i bisogni nei giardini e i bambini non riescono quindi a giocare" conclude il coordinatore "Stiamo valutando posto per posto la fattibile o meno, la nostra intenzione consegnarne una alla città entro l'anno".