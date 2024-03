Meteo, Murazzi chiusi dalla mezzanotte di oggi. Sotto osservazione le strade della collina

La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile e non risultano al momento criticità da segnalare sul territorio cittadino dove è stata confermata la corsa Just the Woman I am , seppur con un percorso ridotto.

Una intensificazione dei fenomeni è attesa in serata mentre per quanto riguarda il livello dei fiumi, al momento ancora al di sotto dei livelli di guardia, la piena è attesa per la tarda mattinata di domani quando i livelli del Po potrebbero superare la banchina, per poi stabilizzarsi. Per tale ragione i Murazzi - dove già questa mattina è iniziata l’attività di smontaggio e rimozione di arredi e ombrelloni, come previsto dal Piano di Protezione Civile - verranno chiusi dalla mezzanotte di oggi fino al pomeriggio di domani con accesso interdetto sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Prosegue il monitoraggio anche per quanto riguarda le strade collinari. Secondo le previsioni, a partire da domani si assisterà ad una attenuazione dei fenomeni, che riprenderanno martedì con intensità inferiori a quelle attuali.

Lo Russo: "Prestiamo massima attenzione" Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, è stato in giornata al Centro Operativo della Protezione Civile, per fare il punto sulle conseguenze del maltempo, viste le forti piogge in città e sul nostro territorio.