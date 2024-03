Anni di differenziata buttati nel wc. A Borgo Vittoria il rifiuto diventa davvero ingombrante

Arriva dal gruppo Facebook del quartiere di Borgo Vittoria una foto che mostra un vater in ceramica infilato all’interno della “campane” per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il sanitario è stato inserito all’interno del contenitore dei rifiuti non recuperabili, quando si tratta di un “ingombrante”, quindi un rifiuto da portare direttamente all’isola ecologica oppure da far recuperare dagli addetti dell’Amiat, previa chiamata.

La foto ha raccolto il dissenso di molti abitanti della zona che hanno commentato con sdegno il gesto.

C’è chi però segnala come sia lo specchio di una difficoltà nello smaltimento di questo genere di rifiuti nella zona.

Con solo “Due centri di raccolta per la zona nord”.

“Mi meraviglio che gli studiosi dell'azienda rifiuti non abbiano mai pensato a micro-aree di prossimità per gli ingombranti - commenta un utente -. Un abitante di Borgo Vittoria, Vallette o San Donato deve prendere e andare o in via Germagnano o dietro il Monumentale per disfarsi degli ingombranti. Nel'70% dei casi aspetta e spera”,

Molte invece le persone che non giustificano quanto accaduto e ritengono come per un gesto di inciviltà di questo tipo non si possa addossare la colpa al sistema di gestione dei rifiuti.