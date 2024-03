Maltempo, a Torino è arrivata la piena. Ecco i Murazzi finiti sotto l'acqua del Po [FOTO]

Onda di piena e Po oltre gli argini, a sommergere i Murazzi (non per nulla, chiusi dala scorsa notte). E' andata secondo previsioni, la mattinata dopo l'ondata di maltempo, anche se il sole di oggi potrebbe non rappresenare la fine definitiva delle precipitazioni.

Grandi nevicate in quota (da Bardonecchia alle Valli Olimpiche, comprese le altre vallate torinesi) e tanta acqua in pianura, dove si sono formati allagamenti anche molto estesi, come nella zona di Settimo Torinese, ma non solo. Da ieri pomeriggio, sono stati oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco tra il capoluogo e la provincia.



Intanto, quelli che storicamente sono stati la cornice della movida torinese devono fare esercizio di pazienza. E le foto parlano da sole: le aree dove di solito passeggiano le persone ora sono parte integrante del fiume, mentre gli accessi sono bloccati prima ancora dei gradini delle scale. Fino a nuovo ordine

Chisola rientrato sotto il livello di guardia