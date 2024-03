Dogwifhat cresce del 300% in 7 giorni. Smog sarà la prossima meme coin da 3x?

L’approvazione degli ETF Spot Bitcoin avvenuta a gennaio del 2024, ha generato una nuova fase rialzista del mercato delle criptovalute, destando l’interesse degli investitori istituzionali. La crescita del Bitcoin, attualmente sopra i 65.150 dollari, ha spinto anche le altcoin.

Tra queste, alcune nuove meme coin basate su Solana come Dogifwhat e SMOG stanno andando molto bene, dimostrando che la blockchain rivale di Ethereum e Binance può diventare sempre più importante all’interno del settore.

VAI AL SITO DI SMOG

Dogwifhat

Dogifwhat è una meme coin creata sulla blockchain di Solana, lanciata sul mercato a novembre del 2023.

Come BONK, Shiba Inu e Doge Coin, anche Dogwifhat ha come mascotte uno Shiba Inu, questa volta ritratto con un cappello.

Il token WIF non ha effettivamente alcuna utilità, quindi il suo successo sul mercato si basa unicamente sul supporto della community.

Il sito ufficiale del progetto presenta una serie di immagini divertenti con uno Shiba Inu che indossa diversi cappelli, con l’umorismo tipico delle meme coin.

Tuttavia, nonostante la sua semplicità, Dogwifhat ha attirato tantissimi trader, al punto da crescere del 358% negli ultimi 7 giorni. Da novembre del 2023, la criptovaluta è cresciuta da 0,1742 dollari fino ad arrivare al valore attuale di 1,67 dollari, per una crescita complessiva del 900%.

Al momento, il market cap della meme coin è di 1,6 miliardi di dollari, mentre il volume di trading nelle 24 ore ha raggiunto i 373 milioni di dollari.

SMOG

Lanciato il 7 febbraio del 2024 sulla blockchain di Solana, SMOG è un token ispirato ai racconti di J.R.R. Tolkien e ai giochi di ruolo, presentata con lo stile divertente delle meme coin.

A differenza di Dogwifhat, SMOG ha un’utilità, in quanto permette ai titolari di partecipare a quello che il sito ufficiale definisce come il “più grande airdrop della storia di Solana”.

Con un market cap attuale di circa 90 milioni di dollari, SMOG è cresciuta del 105% negli ultimi 7 giorni, arrivando al valore attuale di 0,116 dollari.

Secondo gli analisti, la meme coin può generare guadagni del 3x e superare i risultati ottenuti da Dogifwhat e da altre meme coin di Solana come BONK.

Al momento, il token si può comprare sull’exchange Jupiter utilizzando SOL, oppure tramite ETH, USDT o carta di credito sul sito ufficiale del progetto.

Acquistando i token SMOG con questi tre metodi di pagamento e tenendoli nel wallet, sarà possibile partecipare all’airdrop.

La sezione Airdrop del sito ufficiale, rimanda gli utenti sulla piattaforma Zealy, dove si potranno portare a termine alcuni semplici task in modo da ottenere punti e aumentare le possibilità di ottenere le ricompense dell’airdrop di SMOG.

Zealy presenta anche una leaderboard degli utenti con più punti XP ottenuti completando le missioni.

Tramite l’airdrop, il progetto punta a formare una community solida, in grado di sostenere il valore del token SMOG sul mercato.

Inoltre, i trader possono decidere di comprare SMOG e metterlo subito in stake, per ottenere ricompense passive in base all’APY, attualmente al 42%.

Per quanto riguarda la tokenomics, l'offerta totale di SMOG è di 1,4 miliardi di token, di cui il 50% è destinato al marketing, il 35% all'airdrop e il 10% al listing sugli exchange.

In futuro, il team del progetto prevede la creazione di ulteriori airdrop e di un meccanismo di burning dei token per indurre scarsità sul mercato e aumentare la domanda di quelli restanti.

L’obiettivo principale è arrivare a più di 100.000 utenti sui vari social network, diventando la meme coin più importante della blockchain Solana.

VAI AL SITO DI SMOG