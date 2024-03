Maurizio Lastrico, Paolo Migone, Mago Gabriele Gentile con Nicole Magolie e la sua Band inaugurano la stagione Eventi del Casinò di Sanremo

Il Casinò di Sanremo apre la stagione eventi con tre protagonisti del mondo dello Spettacolo: Maurizio Lastrico, affermato attore, grande affabulatore del pubblico che lo segue da anni in teatro, sul grande e piccolo schermo; Paolo Migone, attore, regista e autore teatrale e televisivo, capace di dominare la scena con la sua verve comico-ironica e il Mago Gabriele Gentile con Nicole Magolie e la sua Band, felice connubio composto da spettacolari numeri di magia ed avvolgenti coreografie su musica sudamericana. Tre appuntamenti di sicuro richiamo, i primi del programma eventi 2024, che riserverà altre esclusive sorprese per la prossima estate in linea con la grande tradizione della Casa da Gioco in termini di intrattenimento. I primi due spettacoli si svolgeranno nel Teatro del Casinò mentre l’esibizione del mago Gabriele Gentile con Nicole Magolie e la sua Band. su invito, si svolgerà al Roof Garden.

“La proposta d’intrattenimento 2024 coinvolge anche il teatro per permettere ai nostri migliori clienti ma anche ad un pubblico diverso di seguire i professionisti dello spettacolo scelti per allietare alcune serate particolarmente interessanti anche dal punto di vista turistico. Maurizio Lastrico si esibirà infatti, alla vigilia di Pasqua, mentre Paolo Migone proporrà il suo spettacolo nel ponte del 25 aprile. Abbiamo invece riservato alla nostra clientela la serata del 25 maggio organizzata al Roof Garden, incentrata sul filone dell’intrattenimento musicale, con un mixer di magia, bellezza e corografie accattivanti. Sono tre appuntamenti di grande qualità che vanno a supportare il calendario eventi cittadino, con un ritorno nel teatro, una piacevole novità dedicata alla città e anche a chi trascorrerà in quelle date le sue vacanze in Riviera.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Avv. Lucia Artusi e Dott. Eugenio Nocita. “Inauguriamo così la nostra stagione eventi, dando il benvenuto a chi vorrà partecipare, ringraziando, al contempo, i nostri dipendenti che operano per il miglior soddisfacimento della nostra clientela e dei nostri ospiti. “

Sabato 30 marzo 2024 ore 21.30 Teatro dell’Opera

MAURIZIO LASTRICO

Spettacolo “Lasciate ogni menata voi che entrate”

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico.

La sua sperimentazione sul linguaggio nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole, la campagna e la città.

Nel monologo “Lasciate ogni menata voi che entrate” non mancheranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.

Proporrà, inoltre, le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

Venerdì 26 aprile 2024 ore 21.30 Teatro dell’Opera

PAOLO MIGONE

Spettacolo “Completamente spettinato”

“Completamente Spettinato” è uno spettacolo che racconta l’innamoramento e l’amore riportandoli sul piano della realtà quotidiana, fatta di incomprensioni, gelosie, rancori e anche cattiverie.

In “Completamente spettinato”, Paolo Migone racconta l’eterno gioco tra uomini e donne, in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva.

Attore, regista e autore teatrale e televisivo, Paolo Migone usa come filtro la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno stile inconfondibile. Il suo argomento preferito è l’eterno scambio fra uomini e donne che, pare, fornirgli spunti creativi inesauribili con un occhio sempre attento ai costumi contemporanei e alla realtà del suo tempo.

Sul palco si affollano, così, vari personaggi, alcuni appartenenti alla vita personale dell'artista, altri alla storia.

Sabato 25 maggio ore 20.00 Roof Garden (su invito)

MAGO GABRIELE GENTILE

con NICOLE MAGOLIE e la sua Band

Lo spettacolo è un felice connubio tra numeri di magia, firmati dal talentuoso Mago Gabriele Gentile, e la musica della Band della sudafricana Nicole Magolie.

Gabriele Gentile, meglio conosciuto come Mago Gabriele Gentile, è uno tra i più conosciuti e richiesti prestigiatori italiani. Showman completo, presentatore e apprezzato pianista pop/jazz, è stato allievo di Tony Binarelli e nel 2000 ha vinto il Trofeo Nazionale per la Magia. Oltre a svariate partecipazioni a programmi televisivi, ha stabilito il Guinness dei Primati per lo show di magia più lungo del mondo: 24h no stop.

All'attività di prestigiatore, Gabriele Gentile affianca quella di pianista per grandi nomi del panorama musicale pop italiano e, in particolare, per l’interprete internazionale e modella sudafricana Nicole Magolie, che impreziosisce, con la sua Band swing/pop, lo spettacolo in programma al Casinò di Sanremo.

La formazione è composta dallo stesso Gabriele Gentile alle tastiere, Nicole Magolie alla voce, Michele Aloisi al basso e Folco Fedele alla batteria.

Spettacoli che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti e ai suoi visitatori, dedicando loro sempre eventi originali e di grande levatura artistica.

Biglietti eventi a teatro:

30 marzo 2024 ore 21.30 Maurizio Lastrico “Lasciate ogni menata voi che entrate”

Platea € 25 Galleria €20

26 aprile ore 21.30 Paolo Migone “Completamente spettinato”

Platea € 20 Galleria € 15

I biglietti sono acquistabili al botteghino di Porta Teatro o tramite bonifico bancario.

Per info www.casinosanremo.it

Orari di apertura botteghino a Porta Teatro:

dal 4 marzo al 26 aprile 2024:

- lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (eccetto lunedì 1 aprile)

e inoltre nelle giornate 30 marzo e 26 aprile: dalle ore 16.00 alle 21.30