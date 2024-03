Vita dura per i ciclisti in piazza Piemonte, non si può legare le bici davanti alla Regione: "Ne va del decoro del Grattacielo"

A farlo presente, con garbo e cortesia, ma senza provare il minimo imbarazzo nell'eseguire il compito, sono alcuni addetti della sicurezza privata che vigila su chi entra e chi esce dal Grattacielo della neo-ribattezzata piazza Piemonte. La bicicletta in questione, la mia (come mi sono prontamente assunto la responsabilità di ammettere), è legata a pochi passi dalla ciclabile di colore rosso che porta alla stazione Lingotto. Appoggiata proprio al segnale che indica il nome della piazza.

Tutto intorno ci sono cantieri, auto parcheggiate in maniera creativa, rifacimenti e costruzioni di edifici rimasti a metà ormai da anni, ma il problema è una bicicletta lasciata in zona Grattacielo. E non in maniera disordinata eh? Legata a un palo, come capita in tutte le zone del pianeta, ad almeno 30 metri dalle porte scorrevoli che fanno da ingresso alla sede dell'ente locale. Nessun intralcio, nessun cenno di disordine, nessun abbozzo di degrado.