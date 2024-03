Non solo Barriera: 54 militari in aggiunta nei punti caldi di Torino. Ecco dove opereranno

Non solo Barriera di Milano . Ora il pattugliamento straordinario delle zone ritenute a rischio sicurezza interesserà diversi luoghi della Città di Torino .

Da giovedì 7 marzo

In particolare, come si legge nella nota, sarà "disposto un rafforzamento delle misure preventive di vigilanza e di controllo del territorio che amplieranno, con modalità di impiego flessibili e dinamiche, gli interventi nella zona nord della città”.

In particolare sono state individuate le aree nei pressi dei Ponti Mosca e Carpanini , mentre servizi di prevenzione verranno attivati presso il mercato di Porta Palazzo e nell’area di San Salvario , nello specifico nel quadrilatero che interessa i portici di via Nizza , nell'area adiacente alla stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Su queste zone sarà coinvolta la Polizia Municipale che svilupperà in parallelo servizi e verifiche amministrative, mentre la Guardia di Finanza intensificherà attività di controllo economico del territorio.

Un ulteriore contingente, a disposizione della Polizia Ferroviaria, rafforzerà i presidi non solo all’interno delle Stazioni di Porta Nuova e Porta Susa , ma anche sulle aree contigue.

Queste nuove misure, che usufruiscono dei 54 miliari in aggiunta assegnati alla Città, sono state condivise in Prefettura, coordinato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto da dal Prefetto Donato Cafagna.

Tutte le forze dell'ordine al tavolo in Prefettura