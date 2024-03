Nichelino, al Teatro Superga il premio Gianmaria Testa e il concerto di Eugenio Bennato

Domenica 10 marzo alle ore 20.00 al Teatro Superga di Nichelino, il Festival Moncalieri Legge - incontri, libri, musica, danza, cinema 2023/2024 celebra il suon gran finale con il 44° Premio letterario Internazionale “Città di Moncalieri”, organizzato dal Circolo Culturale Saturnio che presenterà e premierà i poeti e cantautori vincitori di questa edizione per la sezione poesia con Silloge Poetica Edita e per la sezione parole e musica con il Premio Gianmaria Testa.

La serata, condotta da Girolamo Angione, avrà inizio con la premiazione dei vincitori della “Sezione Silloge Edita”, assegnando il 1° Premio a Gian Mario Villalta per la raccolta “Dove sono gli anni” (Garzanti) e il 2° Premio a Vivian Lamarque per “L’amore da vecchia” (Mondadori), grazie alla decisione unanime della giuria presieduta dal giornalista, saggista e poeta Mauro Baudino.

Inoltre leggerà i versi delle poesie scelte l’attrice Patrizia Scianca e i vincitori saranno premiati da Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri.

Insieme alla poesia, a seguire prenderà vita la quinta edizione del Premio Gianmaria Testa per le canzoni inedite, realizzata in collaborazione con Produzioni Fuorivia che presenterà i 5 finalisti di quest’anno e che si esibiranno dal vivo con il proprio brano, selezionato tra gli oltre 150 pervenuti da tutta Italia e con un brano estratto dal ricco repertorio di Gianmaria Testa. Nel corso della serata sarà proclamato il vincitore assoluto, nominato dai componenti della giuria e sarà dato un premio speciale per la migliore esibizione dal vivo.

“Levigare le parole / fino alla trasparenza / fino al limite sottile /di fragilità e di rischio/per sentirle finalmente suonare/ al tocco delle dita / o tagliarvisi le labbra /o raccoglierne i cocci muti / e riprovare”. Sono i versi, in bilico tra poesia e musica, tratti dal libro “Da questa parte del mare” (Einaudi), pubblicato dal più francese dei cantautori italiani che a otto anni dalla sua scomparsa sono riportati in calce al Premio a lui dedicato.

L’edizione 2023/2024 ha visto una grande partecipazione di artisti con più di 150 brani giunti da tutta Italia e tra cui sono stati selezionati i cinque finalisti che durante la serata oltre ad al proprio brano, offriranno una personale interpretazione di un brano di Gianmaria Testa.

La giuria che è stata chiamata a giudicare i nuovi talenti è composta da nomi di assoluto prestigio del panorama musicale italiano quali Eugenio Bennato, presidente, Paola Farinetti, produttrice e moglie di Gianmaria Testa, Stefano Senardi, ex discografico e tutt’ora consulente musicale, Enzo Vizzone, discografico, Paolo Lucà, direttore del FolkClub e Patrizio Trampetti, musicista e cantautore.

Ecco i nomi dei musicisti finalisti: Emanuele Squillante da Sarno (SA) col brano "Un certo paradiso", Luca Bussoletti da Roma col brano "Salviamo l’equipaggio" che non potrà essere presente, Alice Mammola da Torino col brano "Voci", Gabriele Priolo da Rapallo (GE) con il brano “L’usellin” e Alessandro Tessarin da Porto Tolle (RO) col brano "Curriculum Vitae”.

A chiudere la serata il concerto di Eugenio Bennato, uno tra i massimi esponenti della scuola di cantautori napoletana e presidente della giuria del Premio, che presenterà dal vivo il suo ultimo progetto “Vento Popolare” con i Taranta Power ovvero Ezio Lambiase (chitarra), Sonia Totaro (voce e danza) e Stefano Simonetta (basso e chitarra acustica).

L’artista napoletano ha dichiarato a proposito di “Vento Popolare” che qui ritrova il suo punto di partenza, la convinzione di allora che la musica possa contribuire a contrapporre alla logica del profitto la logica della bellezza e del contatto umano. In linea con questo pensiero si inserisce il movimento “Taranta Power” che Eugenio Bennato ha fondato nel 1998 con la collaborazione di Silvia Coarelli sulla scia di un rinnovato interesse specialmente da parte del pubblico più giovane per i suoni e la cultura della taranta con l’obiettivo di rinnovare e spingere oltre questa preziosa eredità del repertorio folk italiano.

“La vocazione di Moncalieri per la cultura - dichiara il sindaco Paolo Montagna - è ormai testimoniata da una programmazione continuativa che dura tutto l’anno. All’interno di questo palinsesto, spiccano le iniziative di Moncalieri Legge e del Premio Gian Maria Testa. Per questo ci tengo a ringraziare in particolar modo il Circolo Culturale Saturnio e il suo direttore organizzativo Wanda Sorbilli che da decenni anima il nostro territorio con appuntamenti di grande qualità”

L’ingresso alla serata del 10 marzo è libero e gratuito. Per informazioni: saturnio@saturnio.it – tel. +39 389.8303466